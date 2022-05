Aree Protette, ancora aperte le registrazioni per la conferenza del progetto Healps2

Sono ancora aperte le registrazioni alla conferenza finale del progetto Healps2 per che si svolgerà a Lecco dal 18 al 20 maggio.

ll turismo della salute basato sulle risorse naturali può dare slancio alle Alpi, anche a fronte dei cambiamenti climatici? Quali condizioni sono necessarie per poter utilizzare in maniera sostenibile le risorse naturali alpine per sviluppare un’offerta turistica innovativa? Le Aree Protette dell'Ossola, area pilota del progetto, lo hanno sperimentato per tre anni assieme ai partner di Healps2 e provato concretamente sul nostro territorio. In occasione della conferenza finale saranno condivise le esperienze fatte ed illustrati i risultati raggiunti.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione al seguente link: https://forms.gle/bYQ25N4JzXzXaYvc8

Info e programma https://www.areeprotetteossola.it/it/ente-parchi/ufficio-stampa/archivio-news-e-comunicati-stampa/2149-save-the-date-conferenza-finale-del-progetto-healps2