Nuovi arredi grazie alle donazioni all'Avis domese FOTO E VIDEO

Inaugurati oggi pomeriggio i nuovi arredi al centro trasfusionale dell'Avis a Domodossola. Sono per la sala di attesa e anche nuove poltrone per i prelievi. Alla cerimonia hanno preso parte la consigliera nazionale Avis Tiziana Tacchini, il presidente regionale avisino Luca Vannelli, oltre al direttore generale dell'Asl Chiara Serpieri e il primo cittadino domese Lucio Pizzi.

"Domo è un esempio per le donazioni di sangue. Dobbiamo cercare sempre nuovi donatori, dobbiamo farlo tra i giovani, nelle scuole" ha sottolineato Tiziana Tacchini che ha anche spiegato come sia un problema trovare medici per i reparti trasfusionali in tutta Italia.

"Siamo contenti di poter tornare sui territori, le province sono le antenne dove attingiamo le informazioni per organizzare la campagna di raccolta sul territorio" ha detto il presidente regionale Vannelli.

Da Chiara Serpieri un grazie a tutti i donatori: "Grazie al vostro senso di fratellanza per le vostre donazioni".

"Colgo oggi l'occasione per ringraziare di cuore l'Avis, un'associazione importante a livello nazionale e per il nostro territorio" le parole di Lucio Pizzi.