Derby combattuto: la Juventus Domo vince con un buon primo tempo

Ci sono tutti i contenuto del derby ossolano in Juventus Domo-Vogogna (4-2). Ci sono i gol, c’è l’agonismo, c’è il risultato incerto sino alla fine: la quarta rete granate è arrivata al 95' con il portierte ospite Fovanna in area avversaria a cercare il gol su angolo.

Insomma, nei 95 minuti granata e biancoverdi non hanno risparmiato nulla. Ha vinto la Juventus Domo, facendo fruttare un buon primo tempo, ma subendo troppo nella ripresa quando il malconcio Vogogna ha schiacciato i granata. L’imprecisione, ma anche Bleve, hanno negato al Vogogna la soddisfazione di pareggiare. In gol per i granata Cabrini (2), Vanini e Ramondini, per i biancoverdi Odini e Jurita.

Certo la sorte non sta dalla parte del Vogogna che, privo di due squalificati, si è trovato a dover fare due sostituzioni nella prima mezz’ora, quando altre due pedine importanti (Barone e Bormolini) si sono infortunate.

‘Purtroppo siamo partiti un po’ timorosi, contratti e poi la sfortuna ci ha messo del suo – dice Enrico Castelnuovo, tecnico del Vogogna - . Non siamo stati bravi come in altre partite, ma nella ripresa abbiamo dato tutto quanto avevamo e li abbiamo messi là, creando buone situazioni. Se avessimo fatto il 3 a 3 poi forse…..’’.

‘’Devo dire che i ragazzi che sono entrati hanno fatto bene, hanno dato tutto – aggiunge - . Mi spiace per gli infortuni che si stanno rivelando seri e già siamo risicati come numero. Mancano 4 partite e dobbiamo cercare di agganciare i play out e magari giocarceli in casa’’.

La sofferta vittoria Graziano Pratini l’ha vissuta in tribuna, perché squalificato. In panchina è andato Michael Nino, allenatore delle giovanili, che ha anche riassaporato il terreno di gioco entrando nella parte finale della partita quando la squadra stava soffrendo.

‘’Nel primo tempo abbiamo fatto bene e avremmo anche potuto segnare di più. Poi nella ripresa abbiamo sofferto troppo ed abbiamo rischiato troppo. Noi siamo così, se riusciamo a giocare a calcio va bene, ma se la mettiamo sulla battaglia facciamo fatica’’.