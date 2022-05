Il Prefetto Formiglio in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza

Nella mattinata odierna il Prefetto del Verbano Cusio Ossola, Michele Formiglio, ha effettuato una visita istituzionale presso la Caserma “Simonetta”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verbania.

Ad accoglierlo il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Verbania, Colonnello Antonello Reni e tutti i Comandanti dei Reparti della Provincia.

Dopo una breve visita presso la Sala Operativa del Comando Provinciale, dove opera il personale che coordina le attività delle pattuglie in servizio di pubblica utilità “117”, il Comandante Provinciale ha illustrato al Prefetto le attività che i finanzieri pongono in essere nella provincia, in particolare quella svolta presso i valichi di confine ed il concorso della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Domodossola che opera all’interno del “Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse”, con particolare riferimento alle attività di ricerca in ambiente montano e impervio.

All’incontro ha partecipato anche il Comandante della Sezione Operativa Navale Lago Maggiore con sede in Cannobio, dipendente dal Reparto Operativo Aeronavale di Como, che ha illustrato le attività che la componente Navale svolge sulle acque del Lago Maggiore.

Al termine della riunione il Prefetto ha ringraziato per il contributo che il Corpo fornisce quotidianamente per garantire la sicurezza e l’incolumità degli abitanti della Provincia.