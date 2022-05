La Varzese deve far punti nel derby con la Virtus Villa

Sarà il derby tra Villa e Varzese a calamitare l’attenzione della quart’ultima giornata di campionato di Prima Categoria.

Biancocelesti desiderosi di rifarsi dall’inatteso ko a Ghemme, granata obbligati a far punti vista la situazione di classifica.

La squadra di Massoni ha pagato il finale i partita a Ghemme e quindi ha sete di rivalsa. La Varzese ha sete di punti ma non vince da 6 turni. Si gioca al Curotti.

A Pieve Vergonte sale la Cannobiese. Il Fomarco sta macinando punti ed ha conquistato con anticipo la salvezza, che era il suo vero obiettivo. Forte della coppia d’attacco Pasin-Schirru, i biancoverdi avranno un test importante con la terza forza del girone.

Non dovrebbero soffrire troppo Ornavassese e Crevolese. La prima accoglie il Comignago e la seconda l’Oleggio castello, squadra relegate in fondo alla classifica. Ai neri manca poco per avere la certezza di evitare i play out, mentre la Crevolese ha quattro gare per rinforzare la posizione di classifica.