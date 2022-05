A Bannio 'Cortili aperti', sapori e tradizioni per i 400 anni della Milizia

“Cortili Aperti. Angoli, sapori, tradizioni”, uno degli eventi di punta del calendario di maggio delle celebrazioni dei 400 anni della Milizia di Bannio, sarà caratterizzato da degustazioni, arti e mestieri, vie da scoprire, visite guidate, profumi e sapori da gustare; un percorso che nasce con il desiderio di esplorare Bannio e i suoi angoli più nascosti, camminando fra le vie, assaggiando antiche ricette locali; sarà l’occasione anche per scoprire i luoghi della Milizia.

Il percorso di “Cortili Aperti. Angoli, sapori, tradizioni” prevede la visita di 8 cortili situati nel cuore di Bannio, la parte più suggestiva e antica di questo affascinante borgo ossolano, in cui sarà possibile effettuare delle degustazioni di prodotti della cucina locale, dall’antipasto al dolce, all’insegna della valorizzazione delle tradizioni locali.

In ogni cortile infatti saranno presenti arredi storici degli antichi mestieri e non mancheranno dimostrazioni di queste attività tradizionali, come per esempio la filatura della lana.

Sarà inoltre possibile prenotare anche delle visite guidate: sei itinerari tra storia e natura da scoprire, per camminare alla scoperta di Bannio e della Valle Anzasca. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a tour@<wbr></wbr>miliziatradizionalebannio.it

Il percorso è a offerta libera ed è curato dal Gruppo Costumi d’epoca di Bannio “Mateôn ad l’arcon”.

Durante le giornate sarà attivo anche un punto ristoro, a cura della Pro Loco di Bannio, presso l’Area attrezzata Crusc Canton.

Proprio negli stessi giorni si svolgeranno anche altri eventi, sempre legati alle celebrazioni dei 400 anni della Milizia di Bannio.

Si parte giovedì 19 maggio, alle ore 20.45, con il primo incontro di un programma di convegni e giornate studio che si svilupperà fino a settembre.

Presso la Sala “G. Mussa” della Palestra Comunale a Bannio, si svolgerà il convegno

“Le Musiche delle Milizie”.

E sempre all’insegna della musica, Bannio sarà protagonista del 4° Concorso Interbandistico, che si terrà, con la presenza di ben 16 bande provenienti da tutta Italia, sempre nel weekend del 21/22 maggio. Sabato alle ore 20.45, nella Chiesa di San Bartolomeo, si svolgerà il Concerto di Gala del Premiato Corpo Musicale di Bannio, diretto da M.o Antonio Manti. Il concorso terminerà domenica sera alle ore 19.30 con la premiazione della Banda vincitrice del concorso.

Sono disponibili dettagli e informazioni di tutti gli eventi e dei convegni su www.miliziatradizionalebannio.<wbr></wbr>it