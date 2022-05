Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza del deposito di attrezzi che questa mattina martedì 17 maggio è andato in fiamme in frazione Pestarena nel comune di Macugnaga.

L'incendio ha causato danni rilevanti all'interno dei locali e ha impegnato tre squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Verbania, una squadra del distaccamento di Domodossola e una squadra del distaccamento di Macugnaga.

Le cause sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.