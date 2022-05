Le musiche e i canti degli alunni delle Floreanini animano il centro domese FOTO E VIDEO

Grande successo per il primo concerto in piazza Repubblica degli studenti delle scuole medie Floreanini. Poco prima dell'inizio della serata il meteo ha provato a rovinare la festa ai 250 ragazzi e ai loro insegnanti, ma alla fine la pioggia ha battuto in ritirata e il concerto ha potuto iniziare. Tre orchestre e un coro per un totale di 250 studenti delle medie domesi Floreanini che hanno regalato alle tantissime persone presenti una serata indimenticabile.

?Suoni per la città' si è aperto con il coro delle classi prime diretto dalla Prof.ssa Barbara Faustini. Gli stessi ragazzi hanno poi imbracciato gli strumenti per cimentarsi nella loro prima performance orchestrale. A seguire le orchestre delle classi seconde e terze, dirette dai Maestri Gabriele Oglina, Fabrizio Bionda, Luciano Maglio e Alessandro Dell'Aglio, hanno eseguito brani tratti dal repertorio internazionale.

Un format che è piaciuto e che certamente sarà da ripetere, una serata che si spera possa diventare un appuntamento fisso della fine della scuola. Un momento importante sia per i ragazzi che hanno potuto esibirsi finalmente di fronte ad un pubblico dopo due anni difficili fatti di Dad e 'concerti' in streming sia per i tanti domesi che hanno potuto ascoltare dal vivo un'eccellenza scolastica della nostra città.