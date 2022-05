Il Piemonte riferimento nazionale per il futuro delle api

Oltre cento partecipanti hanno preso parte venerdì, Giornata mondiale delle api, all’incontro dedicato alla filiera apistica regionale del Piemonte “La giornata mondiale delle api e le prospettive di sviluppo dell’apicoltura. Le istituzioni e la filiera a confronto”, organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte insieme a VisitPiemonte, nella Palazzina di caccia di Stupinigi a Nichelino, alle porte di Torino.

Da oggi il Piemonte diventa riferimento nazionale per il futuro delle api, come ha sottolineato il sottosegretario Gian Marco Centinaio, presente insieme ai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il quale intende portare ad esempio il Piemonte su tutto il territorio nazionale con le best practices e i progetti sperimentali emersi durante il confronto, dando così continuità al 20 maggio, giornata mondiale delle api. Per la Regione motivo di orgoglio e stimolo per proseguire nelle azioni di sostegno alla filiera.