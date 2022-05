In Prima la Varzese si gioca la salvezza contro il Borgolavezzaro

La Varzese si gioca la salvezza. L’incontro col Borgolavezzaro è importante per la truppa di Lipari che sta lottando per non essere invischiata sul fondo classifica.

Il pari col Villa ha portato un po’di entusiasmo dopo alcune domeniche negative, figlie di una formazione incompleta per il protrarsi di infortuni. Vincere col Borgolevezzaro significherebbe mettere punti in cascina e tenere i novaresi distanti. Tenendo anche gli occhi puntati sul risultato delle Pro Ghemme in casa contro Momo.

Il Fomarco invece affronta l’Agrano, in una partita che per la classifica dice poco vista la comoda posizione delle due squadre. Così come Cannobiese-Ornavassese, dato che per i neri di Fusè sono scemati i rischi play out e andranno sul lago a giocare con la mente libera.

Partite delicate per Villa e Crevolese. Soprattutto delicate per le avversarie invischiate sul fondo. Il Villa gioca a Caprignano, la Crevolese con Comignago.

Classifica: Feriolo 59, Momo 54 , Cannobiese 48, Virtus Villa 47, Sanmartinese 42; Fomarco 40; Agrano 39; Ornavassese, Crevolese 38; Trecate 37, Varzese 29; Pro Ghemme 28; Borgolavezzaro 25; Comignago 24; Carpignano 23; Oleggio 17.