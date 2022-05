Domani Alex Silipo presenta in concerto il suo nuovo disco

Sarà presentato ufficialmente con un concerto domenica 22 aprile il nuovo album del cantautore ossolano Alex Silipo.

L'evento si svolgerà dalle 14:30 a La Fabbrica di Villadossola. Una domenica due volte speciale per Silipo, che festeggia per l'occasione anche il suo compleanno. “Ci saranno tanti ospiti davvero importanti -preannuncia Silipo- (come Gianni Drudi, Sergio Moses, Marco Ferradini, Ilaria Carpo ndr) ma soprattutto ci sarà il pubblico a vivere con me questo traguardo che la pandemia ha solo posticipato”.

“40 passi”, questo il titolo del disco, è prodotto da Smilax e contiene 18 tracce ed esce a distanza di 12 anni da 'Questa vita'.