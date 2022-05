‘’Da lunedì inizieranno i lavori di messa in sicurezza del parco giochi del Boschetto’’. Lo ha annunciato l’assessore all’urbanistica, Maurizio Romeggio, al termine della conferenza stampa, con il Ciss Ossola, sulla sistemazione degli stabili ex asilo ed ex convitto.

‘Abbiamo già spesso 220 mila euro per mettere in sicurezza i parchi gioco cittadini che erano in cattive condizioni – ha detto Romeggio – ma mancava ancora quello del Boschetto. Ora, ultimato il progetto, inizieranno i lavori’’.