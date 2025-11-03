Villa, convocato il Consiglio comunale: tra i punti la candidatura per il nuovo ospedale del Vco

C’è la candidatura per l’ospedale nuovo tra i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di Villadossola. La candidatura di un’area a Villadossola per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero del Verbano Cusio Ossola, tema di particolare rilievo per la programmazione sanitaria del territorio. Il Consiglio comunale è convocato giovedì 6 novembre alle ore 20.15.
All’ordine del giorno figurano la ratifica di due deliberazioni di Giunta comunale, entrambe relative a variazioni di bilancio.