Villadossola | 03 novembre 2025, 17:30

Villa, convocato il Consiglio comunale: tra i punti la candidatura per il nuovo ospedale del Vco

Un tema di particolare rilievo per la programmazione sanitaria del territorio

C’è la candidatura per l’ospedale nuovo tra i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di Villadossola. La candidatura di un’area a Villadossola per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero del Verbano Cusio Ossola, tema di particolare rilievo per la programmazione sanitaria del territorio. Il Consiglio comunale è convocato giovedì 6 novembre alle ore 20.15.

All’ordine del giorno figurano la ratifica di due deliberazioni di Giunta comunale, entrambe relative a variazioni di bilancio.

redazione

