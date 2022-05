Ieri a Domodossola un incontro con il filosofo Diego Fusaro

Ieri, al Trocadero, si è tenuto un incontro organizzato dal gruppo Vco Libero con il filosofo Diego Fusaro, saggista, insegnante di Storia della Filosofia all’Istituto Alti Studi Strategici e Politici di Milano e ideologo del partito Ancora Italia.

“Odio la resilienza – ha detto Fusaro . perché è la virtù di chi accetta tutto in silenzio sopportando il mondo anziché trasformarlo. Per questo è una virtù che piace molto a coloro che comandano. È il sogno del potere avere sudditi resilienti La resilienza è un profilo psicologico, ma anche un atteggiamento politico. I cittadini sono chiamati a fare propria la virtù dell'adattarsi senza reagire alle storture invocando il cambiamento”. Secondo il filosofo la resilienza è un incubo che minaccia il nostro futuro. “Occorre cambiare l'immaginario, tornare a pensare la realtà come storia e possibilità e quindi capire che c'è un alternativa e il mondo non deve essere sopportato come se fosse fatale, deve essere trasformato. Sulla vaccinazione l'idea che qualcuno possa volermi imporre il vaccino o possa volermi imporre di non vaccinarmi – ha detto - è qualcosa che mi urta in entrambi i casi penso che ciascuno debba decidere secondo coscienza se vaccinarsi oppure no”.