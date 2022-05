La Chiavazzese ultimo test interno per il Piedimulera

Piedimulera-Chiavazzese; Sparta-Vogogna; Briga-Juventus Domo. Parafrasando il titolo di un vecchio film, sarà un ‘tranquillo week-end di paura’’ per le ossolane. E’ il penultimo atto in Promozione dove il Piedimulera cerca quel punto che significa salvezza certa e scongiura i play out. La squadra di Bonan ha l’occasione di farne tre già domenica contro la Chiavazzese che pure lotta per non essere risucchiata nella zona spareggi. I gialloblu si sono complicati un po’ la vita nel girone di ritorno, dopo una buona andata.

Peggio stanno Vogogna e Juventus Domo.

I biancoverdi vanno a Novara, in casa di quello Sparta che domenica ha espugnano il Curotti. L’obiettivo della squadra di Castelnuovo è di recuperare punti per poter fare i play out in casa. Ma la trasferta non è delle più facili.

I granata di Pratini hanno il compito più duro. Una missione quasi impossibile in casa della capolista Briga. Ma il calcio è arte astratta, non matematica e tutto può succedere.

La classifica:

Briga 65, Cossato 64; Bellinzago 48; Dormelletto 47; Omegna 44; Bianzè 43; Arona, Sparta 40; Vigliano 36; Piedimulera 35; Chiavazzese 34; Valduggia 33; Juventus Domo 31:; Vogogna 26; Santhià 21; Sizzano 14.