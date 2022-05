Artista di Cimamulera nel progetto “A.A.A. Albisola Artigianato Arte... futuro cercasi”

Il progetto “A.A.A. Albisola Artigianato Arte ... futuro cercasi - Residenze in Albisola”, varato dal Lions Club, Alba Docilia - Albissola Marina, Albisola Superiore punta a formare una nuova generazione di artisti e ad allargare i confini della ceramica albisolese.

In questo contesto si è inserita perfettamente Elena Fornetti , artista di Cimamulera dove conduce il laboratorio “Verde Menta – Ceramiche”.

Fornetti racconta così il suo impatto con una delle capitali della ceramica: “Albisola mi piace molto. Sono certa che troverò terreno fertile in questa cittadina, dal punto di vista artigianale-artistico-<wbr></wbr>lavorativo. Albisola è un viaggio infinito nella storia della ceramica che parte dal 1500 col bianco blu, transita nell’800 con la produzione di pentole, si distingue ai primi del ‘900 col movimento futurista e i suoi vividi colori dell’arcobaleno, per arrivare ai giorni nostri con un grosso bagaglio tecnico stilistico che alimenta tutt’ora la vena artistica di artigiani, artisti, designer che con le loro opere contribuiscono a rendere questa città una tavolozza dai freschi colori, ammirata da tutti. Albisola suda ceramica in ogni strada e caruggio”.