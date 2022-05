Riale riparte per un’estate di sport, natura e benessere

A partire da questo weekend Riale riapre con tutte le proprie strutture albergherie e ristorative e le attività sportive, per offrire ai turisti una fine primavera e un’estate all’insegna della natura, dello sport, del relax e della gastronomia.

L’albergo ristorante AaltsDORF di Gianluca Barp metterà a disposizione dei clienti tutte le 20 camere, il negozio di prodotti tipici Sapori Walser, dove da quest’anno si potranno degustare anche alcuni piatti caldi tipici della zona, e il proprio ristorante specializzato in cucina tradizionale di montagna.

Presso l’AALTS DORF sarà inoltre possibile noleggiare e salire in sella alle nuovissime e-bike a pedala assistita Fantic, per provare emozioni speciali in tutta sicurezza e arrampicarsi alla scoperta delle meraviglie del territorio. Inoltre, presto sarà disponibile un nuovo itinerario da 15 km realizzato sull’anello della pista da sci di fondo.

Non solo sport ma anche tanto relax: a fine agosto, infatti, presso la struttura nascerà un’area welness esterna, nel solco della tradizione dei paesi scandinavi, composta da vasca idromassaggio e sauna finlandese. Una gradita sorpresa per tutti i turisti che sapranno coccolarsi dopo una giornata bici e camminate in montagna.

Anche la Locanda Walser Schtuba si prepara ad un’estate ricca di novità.

Ad accogliere i turisti saranno, come sempre, le creazioni di Chef Matteo Sormani che a partire da giugno propone un nuovo menù, basato sui prodotti stagionali del territorio e realizzato grazie alla collaborazione con una rete di produttori locali, con una particolare attenzione a tutti gli aspetti sostenibili nell’agricoltura e nell’allevamento. A pranzo, come sempre, aprirà il bistrò per dei pranzi veloci e gustosi, mentre le sei eleganti camere della Locanda offriranno un confortevole rifugio per chiudere la giornata in un caldo relax.

L’estate di Riale sarà anche all’insegna dello sport estremo con due appuntamenti imperdibili: la Bettelmatt Ultra Trail, che si svolgerà il 9 luglio e la Bettelmatt Sky Ultra, valida per il campionato di Skyrunning, 56 km ricchi di adrenalina in programma il 10 settembre.