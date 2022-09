Punto salvezza per il Piedimulera nel pari con la Chiavazzese

La festa negli spogliatoi a fine partita è il coronamento dell’avvenuta salvezza per Piedimulera e Chiavzzese. Urla e grida soprattutto dallo spogliatoi ospite che col pari in Ossola coglie la permanenza in Promozione con una giornata di anticipo, anche grazie alla sconfitte di Vogogna e Juventus Domo.

Il pari (2-2) tra Piedimulera e Chivazzese si concretizza tutto nel primo temo. Wallingre porta in vantaggio subito i gialloblu, poi due errori a metà campo offrono due veloci contropiedi alla Chiavazzese che ribalta il risultato con Sekka e Coppo, prima che Gallini pareggi definitivamente. Il pari premia entrambe anche se la Chiavazzese (ottimo Giunta a centrocampo, giocatore che già a Domodososla aveva dimostrato di saperci fare) ci è parsa più determinata e più concreta. Il Piedimulera ha sofferto a metàcampo nel primo tempo, poi si è meglio disposto in campo nella ripresa dimostrando più continuità. Anche se nei secondi 45’ la partita non ha più detto granché e per i due partire i pericoli sono stati rari.