Arriva in Ossola, a Santa Maria Maggiore, la mostra itinerante Visionary Women. Giovedì 2 giugno a partire dalle 17 presso la Sala conferenze del Palazzo Mandamentale inaugura la terza tappa della mostra di Jill Mathis.

Il progetto artistico racconta ambienti e dettagli del lavoro di donne imprenditrici di successo, in settori considerati non convenzionali per loro. Il campione è stato selezionato tra imprese e imprenditrici del Vco e gli strumenti per far conoscere gli esempi scelti sono volutamente pensati per essere itineranti e quindi venire proposti in diversi Comuni della Provincia. Mathis è di origine texana e da 25 anni vive e lavora a Mergozzo, alternando impegni lavorativi oltreoceano a mostre italiane. I suoi scatti fotografici esprimono realtà complesse e aumentate, nelle quali lo strumento di uso quotidiano, il particolare nascosto o il più minuto dettaglio diventano opera d’arte.