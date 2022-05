Raduno Gruppi Alpini della Valle Anzasca e Festa della Repubblica

I Gruppi Alpini Riuniti della valle Anzasca organizzano il loro 15* raduno di Valle

che si terrà a Cimamulera-Piedimulera nei giorni 1 e 2 giugno.

Programma:



Mercoledì 1° giugno - mattinata ludico formativa con le Scuole Elementari di Piedimulera.

Ore 18.00 - Ritrovo a Cimamulera

Ore 18.30 - Sfilata di apertura con i gagliardetti presenti e "Alza bandiera" presso il monumento ai Caduti

A seguire "Cena Alpina" presso la sede del Gruppo.

La serata sarà allietata dalla musica di "Ketty"



Giovedì 2 giugno

Ore 08.30 - Ritrovo per trasporto con navetta presso il Piazzale delle Scuole di Piedimulera (zona cimitero)

Ore 09.30 - Ultima navetta

Ore 09.45 - Ammassamento presso la Piazza di Cimamulera

Ore 10.30 - Partenza della sfilata che ci porterà alla Cappella della Pace in località Castigiasco, con la partecipazione della Fanfara Alpina Ossolana

Ore 11.15 - Santa Messa, Cerimonia al Monumento

Ore 12.30 - "Ammaina bandiera" presso il Monumento ai Caduti a Cimamulera

Ore 13.00 - Pranzo presso la tensostruttura "Amici in Piazza" sita in Piedimulera

Pomeriggio in allegria con la musica di "Ketty"



Per il pranzo del 2 Giugno è necessaria la prenotazione entro il 26 Maggio, info: Walter 338 5246277 - Fabrizio 348 7248964