Bannio, concerto per il quarto centenario della Milizia

Domenica 5 giugno alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, l’Amadeus Kammerchor, diretto dal maestro Gian Mario Cavallaro, terrà il “Concerto d’Estate”. La manifestazione è inserita nell’ambito dei festeggiamenti per il quarto centenario della Milizia Tradizionale.

L’Orchestra è composta da 50 elementi, musicisti professionisti di grande valore, molti dei quali collaborano anche con importanti enti o fondazioni come: l’Accademia della Scala, I Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra Filarmonica Italiana e altre ancora; la formazione è diretta sapientemente dal Direttore d’Orchestra e Maestro di coro Mº Gianmario Cavallaro, che dirige opere, balletti e concerti in tutto il mondo, si esibisce con successo in prestigiosi Festival Internazionali e vanta collaborazioni con importanti Corpi di Ballo come il Balletto di Mosca, il Balletto di Milano e altri.

Il programma prevede musiche di Tchaikowsky, Bizet, Rossini, Verdi. Alla sera sarà attivo un posto di ristoro presso l’area attrezzata Crusc Canton, a cura della Proloco di Bannio.