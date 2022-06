Presentato il libro sui soldati di Trontano nella Grande Guerra

In sala consiliare a Trontano, il 27 maggio, sono state proposte le commoventi storie di soldati di Trontano. Uomini di età compresa tra i 19 e 37 anni che hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale e hanno sacrificato la loro vita per la Patria. Storie personali che trapelano dalle lettere inedite e dai documenti raccolti nel libro “Erano giovani e forti. I soldati di Trontano della grande guerra” , pubblicato dall' associazione culturale Navasco.

“Il libro nasce a seguito della mostra del 2018 che l'associazione ha organizzato in concomitanza con la conclusione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo pensato di raccogliere il materiale in un volume- ha spiegato la presidente dell'associazione culturale Navasco Daniela Borri - perchè fosse fruibile alla popolazione. Abbiamo voluto dare un volto, un nome ai nostri concittadini caduti e ai reduci della grande guerra e quindi abbiamo consultato gli archivi comunale e provinciale e gli archivi on line e abbiamo pubblicato le lettere e i documenti che le famiglie ci hanno prestato e permesso di fotocopiare . Abbiamo riportato le lettere con gli errori di grammatica, di sintassi, perchè questo le rende ancor più commoventi. La censura – prosegue Daniela Borri - non permetteva di scrivere come realmente stavano le cose, ma tra le righe si legge la nostalgia, la paura di non poter tornare a casa. Sono lettere in cui si chiede ripetutamente di pregare per il loro ritorno. Sono lettere che sapendo che quasi tutti questi soldati sono deceduti sono ancora più piene di pathos”.