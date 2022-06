Sabato la premiazione dell’incontro di poesia Walter Alberisio

Sabato 4 giugno alle ore 17,45 presso la sala superiore al 1 piano del teatro La Fabbrica a Villadossola si terrà la premiazione dell’incontro di poesia Walter Alberisio, patrocinato dalle amministrazioni comunali di Villadossola e Piedimulera.

Durante la serata saranno lette alcune liriche finaliste e assegnato il premio al primo classificato. Premio speciale anche in memoria del giornalista Filippo Crea.A tutti i partecipanti presenti o con delega sarà assegnato il libro 'Per non dimenticarli Walter Alberto e Filippo Crea' contenente tutte le liriche partecipanti.

Inoltre al primo classificato, in entrambe le sezioni, un quadro del pittore antronese Gian Luca Pavesi mentre a tutti i poeti una confezione del biscotto “Alberisio” ideato dai ragazzi della classe II del corso di arte bianca della scuola Vco Formazione di Gravellona Toce.