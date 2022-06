A Domodossola concerto benefico del Coro Blu

Sabato 4 giugno ore 21 a Domodossola al Teatro della Cappuccina si svolgerà il concerto del ‘Coro Blu’ di Domodossola.

L’esibizione dal titolo ‘Canzoni senza età’ è organizzata dagli Avanzi di Balera Ossolani in collaborazione con l’Associazione Parkinsoniani VCO Odv. Il ricavato dell’evento,con ingresso offerta libera, sarà devoluto in beneficenza ed in parte destinato all’Anffas di Domodossola.