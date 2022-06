Riapre a fasce orarie la strada di San Domenico?

Sarà aperta da domani, sabato 4 giugno, la strada che da Varzo sale a San Domenico, interessata da un evento franoso nei giorni scorsi.

Ad annunciarlo è il sindaco del Comune di Varzo, Bruno Stefanetti: “Con la Provincia si sta lavorando per emettere una delibera per poter transitare a fasce orarie: una al mattino, una mezzogiorno e una alla sera”.

Sarà presente un servizio di guardiania operata dai volontari Aib di Varzo e il traffico regolato da un moviere.

“Per la settimana prossima – conclude il primo cittadino – saranno avviati interventi di maggior rilievo per la zona in cui è caduto il masso”.