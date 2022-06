Camminar mangiando fra i forni Walser nella Perla del Rosa

Il tempo è cupo, dense nuvole nere non promettono sole, comunque domattina muoveranno i loro passi gli escursionisti che affronteranno una camminata assai particolare, quella gastronomica fra gli antichi Forni frazionali Walser.



Macugnaga vi aspetta per un'esplosione di gusto tra i forni tradizionali Walser!

Il giro è alla portata di tutti, si camminerà su facili sentieri attraversando verdi prati e ammirando le diverse frazioni del Comune.

La partenza sarà alle ore 8.30 da Fornarelli, con un’abbondante colazione. Ad ogni forno (Ofe) frazionale troverete ad aspettarvi prodotti tipici e simpatia.

Queste le tappe:

Fornarelli - Colazione: caffè, cioccolata, brioche e leccornie.

Isella - Aperitivo: pizza, focaccia, salatini, prosecco e analcolici.

Opaco - Primo piatto: pasta alla macugnaghese cotta al forno

Pecetto Inferiore - Pane nero appena sfornato

Dorf- Secondo piatto: tris di arrosti con patate al forno: punta di vitello, spalla di maiale e prosciutto cotto alla brace. Per concludere: torta alla crema, caffè e amari

Che sia una buona camminata con piacevoli intermezzi.