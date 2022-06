Tutto pronto per Mergozzo si Nota

Partirà venerdì 17 giugno la rassegna musicale estiva di Mergozzo, ad inaugurare l'edizione 2022 sarà il coro femminile Novaria diretto da Elena Borzoni che si esibirà alle 21 presso il Porticato delle Cappelle.

Venerdì 1 luglio alle 21 al Porticato delle Cappelle ‘Elisa Maragon Trio’ con Elisa Maragon voce, Roberto Olzer al pianoforte e Attilio Zanchi al contrabbasso.

Venerdì 8 luglio in piazza Santa Elisabetta si terrà il convegno ‘Visitavit cappella Sancte Marie Le vere origini dell'oratorio di Santa Elisabetta’ a cura di Francesco Rossi -introduzione di Vittorio Grassi, presidente della Società dei Verbanisti, in caso di cattivo tempo interno dell'Oratorio di Santa Elisabetta.

Venerdì 15 luglio alle 21 al Porticato delle Cappelle Concerto d’Estate con il Corpo musicale Santa Cecilia di Ornavasso e Gravellona Toce, dirige Fabrizio Della Vedova.

Venerdì 21 luglio al Porticato delle Cappelle SpilimBrass - The Adventurer and You’re darn Tootin - Spettacolo di musica e proiezioni del Quintetto Ottoni composto da professionisti d'eccellenza delle più prestigiose orchestre italiane: Mirko Bellucco, Fabiano Cudiz, Andrea Corsini, Antonello Mazzucco, Mario Barsotti.

Venerdì 29 luglio nella piazza Lago la Otto Street Band porterà la musica nelle ve dela paese, in caso di maltempo il concerto sarà rinviato.

Giovedì 11 agosto alle 21 presso il Porticato Cappelle e in caso di cattivo tempo in Chiesa Parrocchiale, il ContrabbandTrio che proporrà Contaminazioni musicati tra classico, etnico, jazz e latino con Mario Milani, fisarmonica - Luigi Correnti, contrabbasso - Laura Rapizza, soprano.

La kermesse estiva si concluderà venerdì 26 agosto alle 21 presso il Porticato Cappelle e in caso di cattivo tempo in Chiesa Parrocchiale, con l’incontro ‘Miti, arte e leggende sotto le stelle’ con Pier Francesco Midali e con la proiezione di immagini guida in un viaggio nel tempo tra arte e rac­conti tradizionali accompagnato dal Coro Alpini.