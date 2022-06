Impresa sfiorata, onore al Vogogna

Onore al Vogogna, che lascia il campionato perdendo col Briga dopo 90’ combattuti, nel corso dei quali avrebbe anche meritato il pari. Sotto di due gol nel primo tempo, quando gli ospiti hanno dominato la partita, il Vogogna ha cambiato marcia nella ripresa. Nonostante le sette assenze e alcuni giocatori in campo non in perfette condizioni ha messo alle corde il Briga, prima accorciando le distanze e poi costringendo i novaresi a restare asserragliati nella loro metà campo. Il terzo gol ospite è arrivato al 91’ in contropiede, con il Vogogna ancora in attacco alla vana ricerca del pari che non avrebbe demeritato.

Il Briga vince e conquista il salto di categoria dopo un lungo braccio di ferro col Cossato.

Per il Vogogna una partita amara a conferma di un campionato storto. Ma di questo parleremo nei commenti nelle prossime ore.