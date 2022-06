Prima Categoria, ultima di campionato per le ossolane

Ultima di campionato anche in Prima Categoria. In campo le ossolane giocheranno quasi tutte fuori casa, tranne la Varzese che ospita Momo. Il Villa va a Comignago, la Crevolese in casa dell’Agrano, il Fomarco a Feriolo - squadra già vincitrice del campionato - , l’Ornavassese a Novara, contro la Sanmartinese.

Solo il Villa ha 90 minuti delicati nei quali mantenere la posizione play off e perché ha contro un Comignango che, pur già in zona spareggi per non retrocedere, deve cercar punti preziosi per migliorare la posizione per poter giocare in casa la sua salvezza.

Sul fondo già stabilite la squadra retrocessa (Oleggio) e quelle per i play out (Ghemme, Comignago, Borgolavezzaro, Carpignano).

La classifica:

Feriolo 62; Momo 57; Cannobiese 54; Virtus Villa 50; Sanmartinese 48; Trecate 43; Agrano 42; Ornavassese 41; Fomarco 40; Crevolese 38; Varzese 33; Pro Ghemme, Carpignano 29; Comignago 27; Borgolavezzaro 25; Oleggio Castello 17.