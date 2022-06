“Disagi per i tir in via Toce? I villadossolesi sanno bene perché la tangenziale è interrotta”

“In risposta al comunicato del PD, riguardo la difficoltà legata al transito dei Tir in via Toce per raggiungere la Vinavil, ricordiamo che la situazione si protrae da diversi anni e tutti i cittadini conoscono bene come sono andati i fatti e il motivo per cui ci ritroviamo oggi con una tangenziale Floreanini interrotta in via Cardezza a causa della mal gestione del problema inquinamento da parte della passata amministrazione Bartolucci, che ha fatto sì che negli anni Villladossola venisse dipinta come il territorio più inquinato dell’Ossola (analisi dei capelli, analisi degli ortaggi, ecc.)

Sia l’amministrazione comunale che Vinavil sono ben consapevoli dei disagi arrecati dal transito dei mezzi pesanti diretti allo stabilimento, una situazione che viene monitorata costantemente, al fine di trovare la soluzione migliore per la risoluzione della problematica.

Il problema si è ulteriormente aggravato nel momento in cui la passata amministrazione non ha saputo gestire i lavori relativi alla messa in sicurezza della sede ferroviaria di via Toce, permettendo a RFI di realizzare un nuovo muro di sostegno a ridosso di quello esistente, anziché ricostruirlo nella stessa posizione, restringendo così la sede viaria di circa 70cm, peggiorando notevolmente la situazione già complicata.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il Circolo del PD di Villadossola, che con i suoi comunicati, ci ricorda i problemi da loro mai risolti”.

Così in una nota stampa l'amministrazione comunale di Villadossola.