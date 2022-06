"La Confederazione Svizzera ha ordinato troppi vaccini e adesso li deve smaltire"

Troppi vaccini ordinati, ora la Svizzera deve smaltirli.

RTS informa che Patrick Durisch, esperto di politica sanitaria della ONG Public Eye, ritiene che il problema derivi dal fatto che la Confederazione aveva ordinato troppi vaccini.



"Parliamo di 34 milioni di dosi per un Paese di 8 milioni di abitanti. Se togliamo i bambini e chi è riluttante a vaccinarsi, abbiamo da 5 a 6 dosi per abitante, sapevamo fin dall'inizio che per loro poteva rimanere sulle braccia".

Durisch ritiene che si sarebbe dovuto adottare una strategia migliore. Ma "tutti i paesi che hanno sovraordinato le dosi sono nella stessa situazione", come la Germania, che distruggerà le sue dosi.

Si stima che ci siano 240 milioni di dosi scadute in tutto il mondo

Più di 240 milioni di dosi del vaccino anti-Covid hanno superato la data di scadenza nei paesi ricchi, secondo uno studio pubblicato ad aprile dalla società londinese Airfinity, specialista in dati sanitari.

Questa valutazione sarebbe addirittura sottovalutata poiché i paesi poveri hanno già dovuto buttare via molte più dosi scadute rispetto ai paesi ricchi. Questo è solo l'inizio. Secondo le proiezioni di Airfinity, le scorte continueranno a superare la domanda.