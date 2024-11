Prosegue a Villa Renzi-Cesconi il workshop d'arte di "Cuore di pietra"

Prosegue domani, domenica 17 novembre, il workshop d’arte inaugurato oggi a Villa Renzi-Cesconi a Crevoladossola. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “Cuore di pietra”, promosso dal Kiwanis Club di Domodossola e dal gruppo Tosco Marmi, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di programmi di contrasto al bullismo nelle scuole del territorio.

Dopo gli incontri tenuti da alcuni artisti locali con i ragazzi delle scuole medie Casetti di Crevoladossola e con il pubblico nella giornata di oggi, il workshop prosegue domenica con una nuova conferenza. Questa volta la protagonista è Michela Mirici de La Bottega dell’Arte di Gravellona Toce, per un incontro dal titolo “La tecnica della pittura come linguaggio universale”, in programma alle 16.30.

All’interno di Villa Renzi-Cesconi rimane poi visitabile, anche nella giornata di domani, la mostra collettiva degli artisti locali che prendono parte al progetto “Cuore di pietra”: Giulio Adobati, Mariangela Alessi, Sergio Bertinotti, Renzo Foglietta, Paolo Giacomello, Michela Mirici Cappa, Ornella Pelfini, Gianluca Ripepi, Michele Scaciga, Federico Spinozzi, Paolo Stefanelli, Giorgio Stefanetta, Fernanda Taddei, Angelo Iginio Torrielli, Cristiaan Veldman, Govanni Villa.