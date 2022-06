Sentieri degli Spalloni: aggiunto un nuovo percorso

Si arricchisce con un quarto percorso, l’edizione 2022 dei Sentieri degli Spalloni: Cammini senza frontiere, che si svolgerà l'1 e 2 luglio.



Venerdì 2 Luglio, si partirà da Cimalmotto (Ch), in direzione Alpe Madei e da qui si proseguirà attraverso Capanna Arena (CH) - Piei Bachei (CH), sino a giungere l’Alpe Salei (CH). Da qui si potrà scendere in funivia e rientrare ad Arvogno, per raggiungere gli altri Spalloni di rientro dagli altri cammini. Un percorso con stupendi sentieri immersi nella natura selvaggia e ancora intatta di questo angolo di Ticino.