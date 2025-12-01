A Premosello si aspetta il Natale con "Una missione da elfi"

La Pro Loco di Premosello Chiovenda organizza, per lunedì 8 dicembre, “Una missione da elfi”, una giornata di festa per grandi e bambini per aspettare insieme il Natale. Primo appuntamento alle 15.00 per una caccia al tesoro dedicata ai più piccoli, con partenza dalla sede della Pro Loco. La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione contattando il numero 349 3572617 (Cristina). Alle 17.00 un flash mob in piazza Bolzani e alle 17.30 l’accensione dell’albero di Natale. A seguire cioccolata calda, the e vin brûlé per tutti.
