Mosso - Biella, inaugurato il Presepe Gigante di Marchetto: “Straordinario ed emozionante” FOTO e VIDEO

È stata inaugurata questa mattina la 38ª edizione del Presepe Gigante di Marchetto, allestito nel centro storico di Mosso e visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 22 fino all’11 gennaio 2026. L’installazione, composta da oltre duecento figure a grandezza naturale distribuite lungo un percorso pedonale di circa un chilometro, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio dell’inverno a Valdilana.

Franco Grosso ripercorre l’origine di questa tradizione, nata nel 1980 nella borgata di Marchetto: «Cominciammo costruendo pupazzi a grandezza naturale con le sembianze degli abitanti del luogo. È da lì che prese forma il primo Presepe Gigante». Negli anni l’allestimento è cresciuto, con una breve sospensione negli anni Novanta e una ripresa nel 1999 in occasione dell’Anno Santo. Dal 2012 il Presepe è stato trasferito a Mosso «perché a Marchetto non riuscivamo più a ospitare pullman e grandi gruppi di visitatori».

L’edizione 2025 è dedicata ai cento anni del pastore Gelindo, figura tradizionale della Natività piemontese. «Ogni anno – spiega Grosso – rinnoviamo temi e personaggi. Con i mestieri rappresentati vogliamo ricordare anche la tradizione contadina della nostra valle, che ha preceduto quella laniera».

Al centro dell’esperienza resta ciò che Grosso definisce “la magia della Natività”, evocata attraverso il ricordo di un bambino che sognava di camminare nelle piccole viuzze del presepe di casa. «Non potendo far diventare piccolo il bambino, abbiamo ingrandito le statue» racconta. «Quella magia continua a vivere fra noi»

Il Presepe Gigante, oggi vero museo etnografico all’aperto, continua a essere un punto di riferimento per il territorio, valorizzando memoria e tradizione.