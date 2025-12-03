Arte, cultura e solidarietà: il Natale del Kiwanis Club tra Villadossola e Domodossola

Il Kiwanis Club di Domodossola e il comune di Villadossola hanno presentato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 dicembre, il ricco calendario di iniziative natalizie in programma dal 5 dicembre al 10 gennaio. La città di Villadossola ospita “Dicembre d’arte”, una rassegna curata dall’assessorato alla cultura in collaborazione con il Kiwanis Club, l’associazione Giovan Pietro Vanni e il controbatto delle associazioni del territorio. Si tratta di un ricco percorso fatto di mostre, concerti, laboratori, proiezioni e incontri culturali ospitati al centro culturale La Fabbrica e nel suo teatro. Il fil rouge dell’edizione 2025 sarà "Arte & Cinema”, un dialogo tra arti visive e settima arte che accompagnerà il pubblico lungo tutte le festività. Primo appuntamento venerdì 5 dicembre alle 17.00 con l’inaugurazione della mostra “Arte&Cinema”, che rimarrà aperta fino al 10 gennaio. L’esposizione presenta opere di 20 artisti del Vco che dialogano con il linguaggio cinematografico. Alle 18.00 lo scrittore Alessandro Chiello condurrà il primo di due incontri dedicati alla storia del cinema (“Tra Neorealismo e Commedia all’italiana. Il cinema che ci ha fatto grandi”), seguito da un aperitivo inaugurale. La mostra sarà poi visitabile dal giovedì alla domenica dalle 16.00 alle 19.00.

Sabato 6 dicembre al teatro La Fabbrica il concerto tributo a Ennio Morricone, che vede protagonista l’Ensemble Symphony Orchestra. Domenica 7 dicembre, poi, arriva “Presepiando”, l’evento organizzato dalla Pro Loco con esposizione di presepi nel centro cittadino. Il calendario prosegue con il secondo appuntamento cinematografico di Alessandro Chiello l'11 dicembre, sul tema “Da Chaplin a Clint Eastwood… i geni del cinema mondiale”. Il concerto per il cinquantesimo anniversario della Fanfara Alpina Ossolana è invece in programma il 13 dicembre, con la partecipazione del Coro Ana Sezione Domodossola e della Fanfara Bersaglieri Valdossola. Il 21 dicembre La Fabbrica diventa spazio per famiglie con laboratori e letture per bambini organizzato dal Csv. La Fabbrica torna protagonista del Natale ossolano il 23 dicembre con la Filarmonica di Villadossola che propone il tradizionale concerto natalizio con colonne sonore cinematografiche. L'anno nuovo si apre con il concerto di Capodanno della Gmo (Giovani Musicisti Ossolani) il primo gennaio. Il 6 gennaio arriva la Befana con la presentazione di "U e i suoi fratelli" degli alunni delle scuole Milani di Domodossola, animazione e il concorso delle piccole Befanine. La rassegna si chiude il 10 gennaio con "Le vibrazioni del cuore", serata con l’esibizione di una decina di cori organizzata dal Kiwanis Club Domodossola al Teatro La Fabbrica e la premiazione dei cori vincitori il concorso promosso con Eco Risveglio. L'ingresso a offerta minima di 10 euro sostiene la Casa dei Volontari del Soccorso di Villadossola.

“Villadossola conferma anche quest’anno la propria vocazione culturale e comunitaria. Il programma delle festività, costruito insieme alle associazioni e alle istituzioni educative, dimostra la capacità della nostra città di valorizzare energia, talento e partecipazione. Ciò che proponiamo non è una semplice successione di eventi, ma un progetto condiviso che mette al centro le persone e rafforza quel senso di appartenenza che rende Villadossola una comunità viva, solidale e capace di guardare con fiducia al futuro”, afferma il sindaco Bruno Toscani.

“Quest'anno abbiamo costruito un programma che unisce tradizione e innovazione culturale, con la mostra Arte & Cinema come fil rouge che collega tutti gli appuntamenti, rinnovando per la terza volta il nostro Dicembre d’arte. La collaborazione con le associazioni del territorio e il coinvolgimento delle scuole dimostrano come il Natale possa diventare un’occasione di crescita culturale per tutta Villadossola”, spiega Fausta De Rosa per l’assessorato alla cultura del comune di Villadossola. “Il periodo che va dal 5 dicembre al 10 gennaio è per noi un cammino condiviso, fatto di musica, iniziative ludiche, momenti sociali e attenzione al benessere della comunità. In questo percorso desideriamo mettere al centro i più piccoli, senza dimenticare genitori e nonni: una comunità è davvero forte quando ogni generazione trova spazio, ascolto e cura, perché è nella famiglia che nasce il primo senso di appartenenza. Sostenere la Casa dei Volontari del Soccorso è il nostro modo per dire grazie a chi, ogni giorno, veglia con dedizione sulla sicurezza del nostro territorio. La collaborazione con il Comune di Villadossola ci permette di trasformare queste settimane in un abbraccio corale al nostro territorio”, conclude Federico Spinozzi, presidente del Kiwanis Club Domodossola.

Il Natale kiwaniano prosegue poi anche a Domodossola, con una serie di iniziative in programma tra l’8 dicembre e il 4 gennaio. Lunedì 8 dicembre alle 16.00 al cinema Corso l’anteprima del film “L’Elide ingannatrice” di Michele Scaciga, presentato dal Kiwanis Club e Domobianca365. Nel fine settimana del 13 e 14 dicembre il Kiwanis sarà presente ai mercatini di Natale di Domodossola con la distribuzione di angioletti portafortuna. Sabato 13 dicembre alle 20.00 al ristorante didattico Inizio dell’istituto alberghiero Rosmini il Gran Gala di Natale Kiwanis, con cena e sottoscrizione a premi con scopo benefico. Domenica 14 dicembre alle 15.00 lo spettacolo per famiglie “Il ciuchino” della compagniadellozio e alle 18.00 il concerto “At jazz o’clock” con Pietro Tonelli e Monica Defina Morellini; entrambi gli appuntamenti in Cappella Mellerio.

Sempre in Cappella Mellerio il 18 dicembre alle 18.00 “Le stagioni del cuore”, letture di poesie di Sandro Tarocchi con video di Mario Pasqualini. Infine, domenica 4 gennaio “Betlemme nelle borgate”, itinerario tra i presepi delle frazioni domesi con il Comitato Presepi Calice.