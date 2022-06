Una mostra a cielo aperto per ricordare Giorgio da Valeggia

Domenica 12 giugno, dalle ore 10 alle ore 18, si svolgerà a Valleggia di Montescheno una mostra a cielo aperto per le vie dell’abitato in cui Giorgio da Valeggia (1945-2022), ha trascorso la sua vita tra natura e arte.

“Sarà per tutti - così i promotori dell'iniziativa - l’occasione per visitare la casa-museo dell’artista e osservare, come dice il titolo dell’evento, 'L’anima di Giorgio per le vie di Valeggia': ogni angolo di questa località vi parlerà di lui, attraverso la pittura, la scultura e la scrittura. Valleggia, quel luogo disabitato che Giorgio, artista, pittore, scultore e scrittore, ha scelto per trascorrere la propria vita dedicandola interamente all’arte, quella frazione che oggi, grazie a Giorgio, si è trasformata in un’opera d’arte a cielo aperto”.

Maggiori informazioni a questo link.