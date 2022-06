Le previsioni meteo per il fine settimana

La permanenza di un anticiclone di matrice africana sul Mediterraneo occidentale mantiene condizioni di tempo stabile e soleggiato per i prossimi giorni sul Piemonte. "Nella giornata di lunedì, tuttavia - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un rapido passaggio di aria fredda in quota, associato ad una saccatura in transito sul nord Europa, porta qualche episodio instabile sulle zone alpine"

SABATO 11 GIUGNO 2022

Nuvolosità: cielo sereno, con locali velature in transito dal pomeriggio. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve calo fino a 4100 m. Venti: deboli o localmente moderati da nord sulle Alpi; deboli da nord, nordest altrove.

DOMENICA 12 GIUGNO 2022

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, per velature in transito e formazioni cumuliformi a ridosso delle Alpi nel pomeriggio. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario sui 4000 m. Venti: deboli o localmente moderati nordoccidentali sulle Alpi; deboli a regime di brezza altrove