Battuta la Cannobiese, Virtus Villa supera il primo turno spareggi

La Virtus Villa batte la Cannobiese e va al secondo turno degli spareggi di Prima Categoria. I biancocelesti vicono 2 a 1 contro la Cannobiese grazie alle reti di Ferrari e Giorgetti e staccano il biglietto per andare avanti nei paly off che dovranno stabilire chi andrà in Promozione.

Si giocava a Baveno: va in gol prima la Cannobiese con Gnonto ma alla fine del primo tempo il Villa pareggia con Ferrari.

Partita che al 90’ termina in parità. Il gol vittoria per i biancocelesti arriva al 118’ con Luca ‘Gino’ Giorgetti: ed è festa in casa Virtus.

Mercoledì la partita contro il Momo.

Nel playout di Prima categoria per non retrocedere si salvano Borgolavezzaro e Comignago che vincono gli spareggi (1-0) rispettivamente contro Pro Ghemme e Carpignano che scedndono in Seconda Categoria.