Parchi ossolani, proseguono le escursioni insieme alle guide

Proseguono le escursioni insieme alle Guide delle Aree Protette dell'Ossola. Da giugno fino a fine agosto sarà possibile conoscere in modo esclusivo i Parchi Veglia e Devero e Alta Valle Antrona.

“Insieme a una guida -sottolinea l'Ente di gestione- l'escursionista ha un vantaggio in più: scoprire quei luoghi e quelle storie che altrimenti nessuno gli racconterebbe con la stessa passione e con la stessa conoscenza”. Le prossime escursioni in calendario sono il 15 giugno, insieme alla Guida Massimo Mencarelli , la traversata alpe Devero-Agati e il 19 giugno, alla scoperta della Valle Antrona, Andolla insieme alla Guida Daniela Dei Giudici .

Per avere informazioni sulle singole escursioni è possibile contattate direttamente le Guide via mail o al telefono, come indicato nella locandina consultabile sulla pagina Fb https://www.facebook.com/<wbr></wbr>areeprotette.ossola/