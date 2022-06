Spareggi, dopo la Cannobiese la Virtus Villa affronta il Momo

‘’Una buona partita, che potevamo chiudere anche prima del novantesimo Sul sintetico di Baveno ci siamo trovati bene, noi che al Curotti giochiamo sempre su questo campo’’. Daniele Massoni racconta la vittoria della sua squadra nello spareggio contro la Cannobiese, grazie alla reti di Ferrari e Giorgetti.

Il 2-1 finale - dopo i supplementari - consente alla Virtus Villa di accedere al secondo turno. : giocherà domani, mercoledì, a Momo,contro i novaresi che si sono piazzati secondi in campionato. Squadre in campo alle 21.

‘’Eppure tra infortunati, squalificati e assenti per motivi familiari eravamo in tredici – dice Massoni - , ma per certi versi è stata una spinta in più per la squadra’’.