Grande successo per il 2° raduno Porsche del Garage 911 FOTO

Una domenica di festa per i 61 equipaggi arrivati in Ososla per il secondo raduno internazionale italo svizzero di possessori di Porsche. Il via a Cimamulera la mattina con il ritrovo e le iscrizioni. Poi la trasferta a Mozzio all'Hotel Belvedere per un aperitivo e poi si è proseguito per il pranzo alla Cascata del Toce all'omonimo ristorante. Qui, oltre al pranzo, musica e intrattenimento con l'artista milanese Luca Maciacchini. artista Milanese

“La II° edizione del Raduno Italo-Svizzero alto VCO si è concluso nella cornice fantastica della Valle Formazza. È stato un bellissimo raduno che abbiamo cercato di organizzare nei minimi dettagli” il commento del presidente di Garage 911 Henry Borghini.

“Grazie a tutti gli equipaggi provenienti dal Nord Italia e della vicina Svizzera che si sono uniti a noi. Un grazie doveroso va anche all' Hotel Belvedere Wellness & SPA, al Ristorante Cascata Del Toce per averci ospitato, a VCORally e al nostro main sponsor Walserküchen, inoltre la nostra riconoscenza va a tutto lo staff del Garage 911 che ha risposto in modo unito ed impeccabile ad una sfida non facile. Vi aspettiamo ancor più numerosi il prossimo anno con la promessa che riusciremo a migliorarci ancora”.