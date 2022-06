Covid, ultimo giorno di obbligo di mascherine in cinema, teatri e palazzetti

Non è ancora l'ora di scrivere la parola 'fine', ma poco ci manca. Oggi infatti dovrebbe essere l'ultimo giorno di obblighi prima dell'entrata in vigore delle nuove misure anti Covid.

Un’altra importante tappa verso il ritorno alla normalità. Da oggi decadrà l’obbligo di usare la mascherina, almeno in alcuni luoghi in cui oggi serve ancora.

Ecco, salvo correzioni dell’ultimissima ora del Consiglio dei ministri di oggi, le novità.

Cinema, teatri e palazzetti

Per spettacoli, eventi culturali e manifestazioni sportive, l'obbligo di usare la mascherina dovrebbe essere sostituito da una raccomandazione a utilizzarla.

Lavoro privato

Per quanto riguarda il lavoro privato ci si basa su protocolli. E sulla base di questi protocolli, si prevede che la mascherina debba essere indossata in tutte le situazioni di rischio. Per ora, dunque, almeno fino al 30 giugno quando è in programma un nuovo incontro al ministero del Lavoro, resta tutto come prima.





Scuola

L'uso delle mascherine agli esami di maturità e in quelli di terza media non sarà obbligatorio, ma raccomandato. Sarà proposta una norma al prossimo Consiglio dei Ministri, in porgramma oggi, alla quale seguirà una circolare esplicativa alle scuole.





Trasporti

Ancora da definire l’obbligo sui mezzi di trasporto, tra treni, aerei e bus, visto che alcuni esperti sono per lasciare l'obbligo di utilizzo della mascherina per qualche giorno.

Obbligo vaccinale

Oggi scade anche l'obbligo di vaccinazione per gli over 50 e per il personale della scuola e delleforze dell'ordine, mentre per il personale sanitario l'obbligo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022.