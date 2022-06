Intra, un laboratorio d’idee sul progetto catechistico diocesano

Sabato 18 giugno, dalle 9.30 alle 11,30, presso il salone dell’oratorio di Intra San Vittore a Verbania, si terrà il primo incontro del “Laboratorio d’idee sul progetto catechistico diocesano”.

Per partecipare all’appuntamento di sabato 18 giugno a Verbania, o per chiedere informazioni, è possibile: scrivere all’ufficio diocesano catechesi e liturgia ( catechesi@diocesinovara.it) o compilare un modulo on-line a partire da questo link.

“L’obiettivo di questo incontro -spiegano dalla diocesi- è quello di lavorare insieme al Progetto Catechistico Diocesano e far sì che rispecchi ancor di più le diversità e ricchezze della nostra diocesi. Ecco perché un 'laboratorio': un momento per confrontarsi condividendo idee, proposte e esperienze. Un’esigenza raccolta durante il Convegno catechistico diocesano dello scorso 24 aprile.

L’incontro di sabato 18 giugno sarà il primo passo di un percorso che proseguirà poi nel prossimo anno pastorale, con delle tappe (le date saranno poi messe in calendario) che metteranno a fuoco via via diversi temi (la missione, la liturgia, la carità) e che si concentreranno su diverse fasce di età dei ragazzi (i cresimandi; la seconda e terza elementare; la quarta e la quinta elementare; sino a quelli più piccoli e alle loro famiglie). Nella realizzazione di questo progetto non si inizia da zero. Il punto di partenza sarà il prezioso lavoro fatto negli scorsi anni dall’Ufficio catechesi e liturgia (coordinato da don Flavio Campagnoli e Marisa Benedetti), che raccoglieva le indicazioni del XXI Sinodo Diocesano. Una prima occasione per riflettere sul progetto è stata il Convegno catechistico diocesano”.