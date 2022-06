A Domobianca365 torna LusenVino con le eccellenze enogastronomiche ossolane

Una giornata in montagna, al riparo dalla calura estiva, per assaggiare prodotti di qualità, degustare eccellenti vini, provare i piatti delle cucina e della tradizione ossolana. Tutto questo è LUSENVINO.

L’evento torna dopo il successo della prima edizione, domenica 19 giugno dalle 11 alle 17 a Domobianca365, la località turistica a soli 15 minuti di auto dal centro di Domodossola.

Con la fine della scuola crescono le occasioni per salire al fresco dei 1100 metri dell’Alpe Lusentino, circondati dalla natura, dai prati e dai boschi, e pronti a vivere un’esperienza gastronomica unica grazie alle eccellenze del territorio ossolano e piemontese: formaggi d’alpe e prodotti caseari di capra, insaccati di maiale e selvaggina, lardo, mortadella da gustare con i vini del territorio, fra i quali il Prunent, prodotto da uve nebbiolo coltivate in altura.

La seconda edizione di LUSENVINO sarà una vetrina sui prodotti locali - formaggi, salumi, ortaggi - e soprattutto sui vini ossolani, cresciuti negli ultimi anni a livello qualitativo, tanto da ottenere numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero.

La manifestazione si terrà nell’area del Bosco di Foppiano, raggiungibile a piedi o con la seggiovia Motti direttamente dal parcheggio di Domobianca365.

Il ticket del costo di 25 euro acquistabile alla biglietteria situata alla partenza degli impianti, permetterà di ricevere un carnet per 11 degustazioni di vini e prodotti, da gustare direttamente negli altrettanti stand delle aziende partner:

Vini

Cantine Garrone, Cantina di Tappia, Agriturismo La Tensa, Az. Agr. Edoardo Patrone, Villa Mercante, Az. Agr. Cà da l’Era, Casa VitiVinicola Eca, Enoteca Di Vino, Enoteca Magro.

Food

Antica Latteria Baceno, Il Nero del Rosa, Polenta di Beura, Az. Agr. Della Piazza.

La stazione turistica di Domodossola, comodamente raggiungibile da Verbania, Milano, Novara, Varese e Genova, oltre che dalla vicina Svizzera: Canton Ticino e Canton Vallese, è pronta ad accogliere turisti e appassionati della montagna.

L’estate 2022 a Domobianca365 sarà ricca di eventi, di sport e di attività per famiglie. Un’offerta completa per il trekking, le gite in mountain bike e in e-bike (disponibili a noleggio) e le vertiginose discese di downhill. Due le seggiovie attive, aperto il Bike Park e il Parco Avventura, rinnovato con ancora più passaggi sospesi tra larici e pini.

Per i più piccoli c’è il Kinder Park, di fronte al parcheggio e presto il “Giardino degli animali strani”, un percorso naturalistico, attivo nelle prossime settimane che si addentrerà in una pineta secolare a 1.200 metri di quota. Giochi e installazioni naturali pensati per far vivere il mondo di Fantàsia immaginato dalla piccola Matilde Cara nel suo libro.

Tre i punti ristoro di Domobianca365: LuseBar, perfetto per colazioni, pranzi e un aperitivo, il Rifugio Baita Motti, self service gourmet con i piatti rivisitati della cucina di montagna e lo Skibar, in cima alla seconda seggiovia, aperto nel weekend e nei festivi, per pranzi con vista sul meraviglioso panorama delle montagne circostanti a base di polenta preparata con il paiolo e in tutte le sue declinazioni.

Tutte le info su www.domobianca365.it,

Social Facebook e Instagram, #Domobianca365