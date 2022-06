"Un bosco di libri" fa tappa a Vogogna

Dopo quelli di Montecrestese e Craveggia proseguono gli incontri di "Un bosco di libri", che attraverso borghi e paesaggi ossolani ci portano a scoprire luoghi pittoreschi e spesso poco conosciuti del territorio ossolano, viaggiando con la fantasia grazie alle letture animate proposte dall'équipe di Teatri di Pietra.

“Un percorso -così gli organizzatori- che combina egregiamente bellezze artistiche ed ambientali. Non si escludono incontri con animali al pascolo, unicorni inclusi”.

“Il Comune -sottolineano- dispone di ampi parcheggi intorno al centro storico. Ad eccezione della breve salita al Castello, tutto il tragitto si svolge in piano. Si consigliano comunque scarpe comode. Al termine del percorso possibilità di consultare la bibliografia utilizzata e di aderire alle attività di Teatri di Pietra - da protagonista o nell'ambito dell'organizzazione - richiedendo la tessera associativa. Ben gradite in conclusione offerte liberali da parte del pubblico per contribuire alle spese associative”.