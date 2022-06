Notti tropicali e sempre più caldo fino a mercoledì. Alpi mai così asciutte dal 1976

Luca Sergio di Meteo Live Vco traccia il quadro di questa anomala e calda fine primavera: «Temperature oltre i 33°C, minime sui 20°C è il clima afoso dal nord Africa che continuerà ancora molti giorni, ma c’è una data per il cambio. Domodossola 33.4°C, Candoglia 32.5°C, Ornavasso 32.1°C, Gravellona Toce 32.1°C, Baveno 29.9°C, Belgirate, 28.7°C, Arona 29.1°C, Ghiacciaio Belvedere 1950 m 20.2°C. Sono alcune delle temperature più alte registrate il 16 giugno 2022.

L’ondata di caldo, neanche paragonabile a quella del 2003, pensa che allora a Candoglia si arrivò a 36°C e per diversi giorni si toccarono i 35 (!) i 34 e i 33°C per tutto il mese, proseguirà ancora per diversi giorni mantenendo stabili le temperature, forse una leggera flessione nelle massime e un aumento nelle minime. Questa situazione dovrebbe protrarsi fino al 21 del mese, da quella data sarà possibile un abbassamento delle temperature e l’arrivo dei temporali».

Lago Maggiore ai minimi storici. Il riempimento del Verbano è al 34%, stabile grazie alle piogge e allo scioglimento delle nevi sull’arco alpino. Ma la situazione in tutta la regione è molto severa. Il quadro complessivo proiettato – che registra la peggior crisi da 70 anni ad oggi – è rappresentato da un insieme di indicatori idro-meteo-climatici tutti con il segno meno e con un fabbisogno per gli usi civili, irrigui e ambientali.

La neve sulle Alpi è totalmente esaurita in Piemonte e Lombardia; i laghi, a partire dal Lago Maggiore, sono ai minimi storici del periodo (eccetto il Garda); la temperatura è più alta fino a due gradi sopra la media; la produzione di energia elettrica è in stallo; le colture, nonostante l’avvio tardivo di 15 giorni della pratica dell’irrigazione (ad esempio in Lombardia), sono tutt’ora in sofferenza. Così come si accentua, con inevitabili danni ambientali a biodiversità e habitat, la risalita del cuneo salino a oltre 10 km dalla Costa Adriatica e con un utilizzo all’80% a 15 km dal mare.