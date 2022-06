A Crevoladossola tornano i centri estivi comunali

Lunedì 4 luglio prenderà il via la seconda edizione del Preglia Summer Lab, il Centro Estivo multidisciplinare organizzato dall’asd 2mila8volley Domodossola, in collaborazione e patrocinato dal Comune di Crevoladossola.

Dopo il successo della scorsa estate è stato deciso di riproporre un format molto simile alla passata stagione con 'base operativa' presso le Scuole Medie Casetti a Preglia di Crevoladossola e tante attività all’aperto sotto l’attenta guida di esperti e professionisti delle varie discipline.

"Anche quest’anno -sottolineano dal Comune- verranno attivati laboratori sportivi di varie discipline, il laboratorio di cucina, il laboratorio di musica e gite nel territorio ossolano. Queste ultime saranno programmate sia in Valle Vigezzo con spostamento sul trenino Vigezzina come nel 2021 sia, novità 2022, presso l’Alpe Lusentino, ospiti di Domobianca365.

Le altre bellissime novità riguardano in particolare i laboratori a tema 'ambientale' con l’attività di falconeria in collaborazione con l’asd Royal Falconry di Baveno, che permetterà ai bambini di entrare nel regno dei rapaci con la possibilità di vedere dal vivo falchi, gufi e civette, e la collaborazione con Alveare Ossolano per un interessante finestra sul mondo del miele e delle api".