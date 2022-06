Per il periodo di siccità e scarsità di riserve idriche sono in sofferenza anche i rii e i torrenti della Val Grande. Per questo motivo l'ente digestione ha deciso di sospendere la pesca nel Parco Nazionale. L'attività riprenderà quando le condizioni lo permetteranno.

“Stante la grave situazione siccitosa e al fine salvaguardare la fauna ittica dei corsi d'acqua del Parco - comunica l'ente gestore - l'attività di pesca è sospesa fino a che la portata d’acqua non tornerà a livelli di normalità”.