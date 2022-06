Primo cd per il coro degli alpini domesi

Il 25 giugno verrà presentato il primo Cd del Coro Alpino Ana della sezione di Domodossola, dedicato ai 150 anni di fondazione del corpo. La presentazione è inserita nell'ambito del concerto del Coro Alpino diretto dal maestro Enzo Sartori in occasione del secondo raduno dei gruppi alpini delle Valli Antigorio e Formazza e si terrà alle 21 nella chiesa di Baceno.

“Il progetto è nato nel tempo della pandemia - ha spiegato Sartori - per cui, anche nella speranza di realizzarne altri, sarà per noi speciale: cade nell'anno del 150 esimo di fondazione del Corpo ed è un grande onore. È stato un lavoro di sinergia con tutto il coro composto da 30 elementi; non è stato facile essendo il periodo della realizzazione quello della pandemia, con delle regole da seguire ”.

Il disco contiene 13 brani, alcuni classici come “Era nato poveretto”, “Monte Canino” ed altri brani legati al mondo popolare come ad esempio “La montanara” il testamento del capitano”. Il Cd è stato registrato nella sede degli alpini di Trontano. “Siamo stati ospiti nei due anni di pandemia nella sede del gruppo alpini di Trontano, molto buona acusticamente – ha spiegato Sartori – e che permetteva di aderire alle norme anti pandemia. È stata una bella esperienza. Per il prossimo anno pensiamo di realizzare un nuovo Cd in occasione del centenario della sezione di Domodossola . “E il momento finale di un sogno – ha detto il presidente della sezione degli alpini di Domodossola Giovanni Grossi- , siamo partiti quasi fosse una scommessa nel 2009 con il coro e siamo arrivati a questi livelli. Un grazie ai coristi, ai maestri e allo staff che ha collaborato ”.